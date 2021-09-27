Под занавес Недели моды в Милане

Неделя моды в Милане снова в центре внимания СМИ и fashion-сообщества. Почти как в доковидные времена - на Piazza Lina Bo Bardi толпы поклонников, в первых рядах и на подиумах - звёзды шоу-бизнеса.

Даже легенда глянца - главный редактор Vogue Анна Винтур приехала на показ коллекций ведущих брендов "весна-лето-2022".

Облегающие платья и юбки, кожа и латекс, кислотно-жёлтый, ярко-зелёный, флуоресцентный розовый. Наряды от Versace красовались на Эмили Ратаковски, Лурдес Леон, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид.Закрыли шоу Донателла Версаче на пару с поп-певицей Дуа Липой.

На свет, блеск и гламур по традиции делают ставку Dolce & Gabbana. Хиты коллекции - мини, корсеты и леопардовый принт. Сексуальности образу добавляет обилие страз, блесток и украшений.

"Это переосмысление эстетики 2000-х годов", - охарарактеризовали свой концепт сами дизайнеры, которые появились на подиуме в виде компьютерной проекции.

Модный дом Prada представил свою коллекцию одновременно в Милане и Шанхае. За одним показом зрители наблюдали вживую, другой - транслировался в прямом эфире на экранах, которые стали декорациями к шоу в двух городах разных континентов.

Та же музыка, те же силуэты, тот же акцент на кожаные элементы - ремни и вставки, - за теми же подписями: "Раф Симонс и Миучча Прада".