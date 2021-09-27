Ангела Меркель занимала пост главы федерального правительства Германии на протяжении 16 лет. За это время известный немецкий художник Хайко Сакурай нарисовал почти три тысячи карикатур на бессменного канцлера. Поражение партии Меркель — блока ХДС и их партнеров из ХСС — и небольшое преимущество, которое получили социал-демократы, означают что ключи к власти достались оппозиционным партиям, с которыми придется вести переговоры о формировании правительства.

"16-летняя эра Ангелы Меркель завершилась. В штаб-квартире Христианско-демократического союза овации в ее честь прозвучали гораздо громче, чем приветствия в адрес кандидата на пост канцлера Армина Лашета. Уход Меркель с политической сцены привел к потере голосов в пользу социал-демократов и "зеленых". Это рекордно низкий результат для консерваторов. И партии Меркель, избалованной властью, придется адаптироваться к новой ситуации", — передает из Берлина корреспондент Euronews Лена Рош.