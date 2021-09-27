На выставке в Лионе в президента Макрона бросили яйцо

Поддержать сотрудников учреждений общественного питания! С этой целью президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Лион, гастрономическую столицу страны. Здесь приходит престижная Международная выставка ресторанного и гостиничного бизнеса. Этот сектор, пожалуй, больше других пострадал во время пандемии, но теперь есть надежда на его восстановление.

Работодатели стремятся привлечь молодежь в индустрию общепита, объявив о создании порядка 150-180 тысяч вакансий. Чтобы мотивировать людей присоединится к данной сфере, глава французского государства предлагает отказаться от налогов на чаевые, оплачиваемые кредитной картой.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы решили, что чаевые с кредитной карты, не будут облагаться налогом как для работодателей, так и сотрудников кафе и ресторанов. Это поможет привлечь в сектор больше людей - и молодых и взрослых, которым можно сказать, мол, смотрите, вы сможете зарабатывать больше, чем зарплата и премия, которые я вам плачу."

Присутствие Макрона на выставке не обошлось без инцидента: как сообщило издание Lуon Mag, неизвестный мужчина бросил в президента яйцо.

В то же время профессионалы тепло поблагодарили Эммануэля Макрона за помощь государства во время вызванного пандемией экономического кризиса.