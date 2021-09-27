Россия-Венгрия: газ в обход Украины

"Газпром" подписал контракт на поставку в Венгрию российского газа в обход Украины. Предусматривается, что ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать четыре с половиной миллиарда кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Сообщается, что условия сделки могут быть скорректированы спустя 10 лет. Соглашение вступит в силу с 1 октября.

"На сегодняшний день реальность такова, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что снабжение страны топливом - это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.

Гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сказала, что контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Она уточнила: "Теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту".

В Киеве заявили, что разочарованы и удивлены сделкой. и пообещали обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики".