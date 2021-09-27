Молдавский премьер обещает реформы гражданам

Новый премьер-министр Молдавии сказала, что поддержка Евросоюза чрезвычайно важна её стране для укрепления демократических процессов, восстановления экономики и создания рабочих мест. Наталья Гаврилица, вступившая в эту должность в августе, встретилась с руководством ЕС. Она сказала Euronews, что Кишинёв намерен энергичнее проводить экономические реформы, различную либерализацию и борьбу с коррупцией не с тем, чтобы угодить Брюсселю, а потому, что этого требуют её избиратели:

«Граждане Молдовы устали от правительств, которые лгут, от политиков, которые воруют, от государственных служб, которые не работают для людей, от решений, которые не принимают во внимание общественные интересы. На парламентских выборах они заявили, что хотят иметь правительство, которому они могут доверять. Для правительства это значит принимает каждый день решения, имея в виду общественную пользу, а не выгоду немногих. »

Наталья Гаврицина также сообщила, что её правительство хочет сделать реформы необратимыми и открыть экономику для иностранных инвестиций:

«За 30 лет нестабильности и безудержной коррупции частный сектор тоже был подпорчен корыстными интересами. Мы стремимся резко снизить барьеры для входа. Мы хотим демонополизировать поля. «

Премьер-министр сказал Euronews, что эффективное управление и борьба с коррупцией сделают Молдавию более привлекательной и будет способствовать реинтеграции отколовшегося Приднестровья. Гаврилица выразила надежду на дальнейший диалог с ЕС по вопросам безопасности, правосудия и энергетики.