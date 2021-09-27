Евросоюз доволен выборами в Германии

Реакция Европейского квартала Брюсселя на выборы в Германии была смесь облегчения и удовлетворения от того, что в следующие четыре года политику Берлина будут определять проевропейские партии, близкие к центру.

Официального заявления Еврокомиссии ещё нет, но её вице-председатель Франс Тиммерманс поздравил своего однопартийца социал-демократа Олафа Шольца с «сильным результатом».

Председатель Европарламента социалист Давид Сассоли, сделал то же самое, призвав к социальному и экологическому восстановлению.

Но для этого, как считает сотрудник Германского фонда Маршалла Якоб Киркегор, в коалиционное правительство необходимо включить Свободную демократическую партию:

«Нет никакого секрета в том, что лидер СвДП хотел бы стать министром финансов. Именно этот член кабинета на деле будет представлять Германию в Совете министров экономики и финансов и в Еврогруппе».

В ходе предвыборной кампании либералы из Свободной демократической партии объявили, что они не поддержат ни введение новых налогов, ни новые заимствования. За это выступают Зелёные, чтобы финансировать меры против изменений климата.

Рафаэль Лосс из Европейского совета по международным отношениям считает, что и зелёные, и СДПГ Шольца будут бороться за укрепление социальной справедливости во всему Евросоюзу:

«Я думаю, что правительство под руководством Олафа Шольца пошло бы на сотрудничество с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если дело дойдёт до социальной реформы и реформы европейского проекта».

Аналитики по-прежнему считают коалицию этих трех партий наиболее вероятным следующим правительством Германии. Однако их переговоры могут занять многие месяцы. Обязанности канцлера пока будет исполнять Ангела Меркель из тоже проевропейского Христианско-демократического союза.