На судебном ринге - Евросоюз и Google

Эта судебная тяжба напоминает бокс. В понедельник в Люксембурге начался второй раунд поединка между Еврокомиссией и Google. Американский цифровой гигант оспаривает рекордный штраф в 4,34 млрд евро, наложенный на него в 2018 за злоупотребление доминирующим положением в ЕС через Android. Чтобы оплачивать эту свою операционную систему, уверяет компания, она объединила приложения в пакет, удобный и для потребителя.

Поясняет эксперт по высоким технологиям Александр де Корнье считает, что американский тяжеловес не только выкладывается на ринге, но и применяет удары ниже пояса:

«Это правда, что Google много вложил в экосистему Android и позволил ей процветать. Но Еврокомиссия обвиняет его в нарушении правил соревнования. Например, благодаря своего господству, Google наложил некоторые ограничения на производителей телефонов. Так его конкурентам на рынке поисковых систем и браузеров стало труднее устанавливать их на телефонных устройствах этих производителей».

Еврокомиссия также обвинила американскую компанию в том, что она заплатила некоторым крупным производителям и операторам мобильной связи за предустановку приложения Google Search исключительно на их устройствах. ЕС видит и в этом неспортивное поведение.

Оно раздражает не только его, но и администрацию Соединённых Штатов. В результате у Брюсселя Вашингтона появилось единство цели. Вдвоём им легче справиться с обидчиком. Александр де Корнье продолжает.

«С начала правления Джо Байдена мы стали свидетелями некоторых больших изменений. Теперь крупные технологические компании находятся под ударами регулирующих органов в США, и они даже становятся жёстче, чем в Европе. Звучат угрозы разбить этих гигантов, против них возбуждено много исков. Так что я думаю, мы наблюдаем некое трансатлантическое сближение. Возможно, США возьмут на себя ведущую роль в борьбе против этих "биг тек"».

Европейский суд считается нейтральным арбитром в этом матч по международным правилам. Слушания займут всю неделю.