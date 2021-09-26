Западный берег Иордана: похороны и протесты

Похороны 4-х палестинцев, убитых во время израильской операции на Западном берегу Иордана, вылились в протесты. Армия обороны еврейского государства сообщила о ранении 2-х своих военнослужащих во время задержания активистов радикального палестинского движения ХАМАС.

По данным командования, рейды в пяти районах на Западном берегу проводились для предотвращения готовящихся терактов на теерритории Израиля. После задержания четырёх палестинских активистов начались столкновения и перестрелки.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в силу 21 мая после 11-дневного обмена ракетными ударами. Жертвами этого противостояния стали 257 палестинцев и 13 израильтян. Работа над соглашением о перемирии идёт при посредничестве Египта.