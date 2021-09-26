Как Путин провёл отпуск

Наедине с дикой природой, вдали от людских глаз. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, снятые в начале сентября во время отдыха Владимира Путина в Сибири.

После рабочей поездки в Приморье и Амурскую область президент России взял короткий отпуск в несколько дней. Он провёл их на территории, прилегающей к Саяно-Шушенскому заповеднику. В каком районе конкретно - не уточняется.

В компании с министром обороны Сергеем Шойгу Путин совершал пешие прогулки по тайге. На одной из них отдыхающим встретилось стадо маралов.

Российский лидер прокатился на катере и вездеходе, успел порыбачить, поймать щуку на уху.

Ночевал президент в палатке на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.

В середине сентября Путин ушёл на самоизоляцию, как объяснили в Кремле, в связи с тем, что десятки людей в его окружении заболели коронавирусом. Сколько продлится карантин - неизвестно.