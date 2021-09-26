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Испания

Извержение на Пальме: взрывная фаза

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 Лев Удольский
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Извержение на Пальме: взрывная фаза
Авторское право  Daniel Roca, The Associated Press
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Извержение вулкана на канарском острове Пальма, начавшееся неделю назад, переходит, по мнению учёных, во взрывную фазу, что представляет большую опасность для местного населения. Из образовавшейся новой трещины с большей скоростью, чем прежде, текут потоки лавы, которые уничтожают всё на своём пути.

Увеличились выбросы пепла, и в субботу воздушное пространство было закрыто из-за плохой видимости. Потребовались серьёзные усилия для расчистки от пепла взлётно-посадочной полосы. Авиасообщение с островом пока не возобновилось, и тысячи людей, стремящихся покинуть Пальму, отправляются в Испанию на паромах, число которых было увеличено, как и частота рейсов. Эвакуированы уже более 6000 человек.

Лавой покрыто уже около 200 гектаров, уничтожено более 450 домов. Ещё 1600 домов могут быть разрушены, если извержение не прекратится.