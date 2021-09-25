Лидеры QUAD договорились укреплять безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились о развитии сотрудничества в сферах безопасности и науки, обмене спутниковыми данными и координации политики в отношении Афганистана. Это первый очный саммит руководителей стран, участвующих в Четырехстороннем диалоге по безопасности. Политологи отмечают, что союз с Канберрой, Нью-Дели и Токио стратегически важен для Вашингтона, поскольку создает условия для сдерживания Китая.

По словам президента США Джо Байдена, партнеры по "четверке", разделяющие общее мировоззрение и видение будущего, "намерены решать ключевые проблемы современности". Речь идет о пандемии, климате и развитии новых технологий. "Это партнерство олицетворяет подход, предусматривающий международное сотрудничество, о чем я говорил ранее на этой неделе в ООН. Полгода назад мы взяли на себя конкретные обязательства по продвижению общей позитивной повестки дня с тем, чтобы Индо-Тихоокеанский регион стал свободным и открытым. Сегодня я с гордостью могу сказать, что мы добились отличного прогресса", - заявил Байден.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "В настоящее время нет более динамичной части мира, чем Индо-Тихоокеанский регион, регион, обладающий исключительными возможностями, широким разнообразием, большим богатством. Но здесь есть и множеством проблем, которые необходимо решать".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом США. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Джо Байден стал хозяином Белого дома. Байден и Моди высказались за развитие двустороннего сотрудничества в области оборонной промышленности и углубление совместной работы в сфере борьбы с терроризмом.