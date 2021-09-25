Пучдемон: "Я свободен и продолжу борьбу"

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон после освобождения из-под стражи на итальянской Сардинии прошёлся по улицам Алгеро, столицы острова. Сюда он приехал на фольклорный праздник каталонской культуры "Адифолк".

Около 20% жителей Альгеро говорят на сардинском диалекте каталонского языка, признанном национальным как властями Италии, так и региональным правительством острова.

"У Алгеро очень-очень глубокие корни в каталонской культуре, в каталонском языкае, поэтому для меня очень важно было быть здесь и быть свободным. Меня всё время преследует Испания, но каждый раз это кончается одним и тем же: я свободен и продолжу борьбу", - сказал Пучдемон.

Он был арестован итальянскими властями по запросу Испании в четверг, но освобождён уже на следующий день до слушания дела о его экстрадиции, назначенного на 4 октября. С группой единомышленников экс-глава Каталонии бежал в Бельгию в октябре 2017-го года, опасаясь ареста после референдума о независимости автономного сообщества, признанного незаконным испанским судом. До последнего времени Пучдемон как депутат Европарламента пользовался неприкосновенностью, но теперь он её лишён.