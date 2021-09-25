Исландия вышла на выборы

Парламентские выборы в Исландии могут погрузить страну в новую политическую нестабильность. Данные предвыборных опросов однозначного фаворита не выявили, а шансы преодолеть 5%-й барьер и пройти в парламент есть у по крайней мере 9 партий - рекордный показатель для страны. Это чревато сложными переговорами по созданию коалиционного правительства.

Уходящий кабинет представляет собой коалицию трёх партий. Премьер-министр Катрин Якобсдоуттир, лидер Лево-зелёного движения, обозначила свои дальнейшие цели так:

_"Главный вопрос сейчас [на этих выборах] - это то, что мы собираемся делать после Covid, потому что, очевидно, перед нами стоят огромные задачи по восстановлению экономики, которую мы должны сделать более экологичной и устойчивой. Мы должны создать новые рабочие места, обеспечить условия для превращения нашей экономики в более разноообразую и зелёную". _

Сама Якобсдоуттир остаётся весьма популярной в Исландии, но данные опросов сулят нерадужные результаты для её партии, что грозит распадом и всей нынешней коалиции. Рейтинг другого её члена консеравтивной Партии независимости также снижается, но у её лидера, бывшего премьер-министра Исландии Бьярни Бенедиктссона всё ещё есть шансы получить мандат на фомирование нового правительства.

"Мы надеемся на большую поддержку, пусть это и будет нижняя граница нашей исторической поддержки. Поэтому мы надеемся, что достигнем, по крайней мере, уровня прошлых выборов - 25%", - сказал Бенедиктссон.

Развал политического ландшафта затруднит формирование нового правительства, но Якобсдоуттир может заключить союз с другими партиями левого толка, которые, по данным соцопросов, скорее всего, получат поддержку. В таком случае, как считают некоторые аналитики, речь зайдёт о повышении налогов для богатых, а вопросы экологии приобретут особую значимость.