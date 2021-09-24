Программу «О положении Союза» ведёт Штефан Гробе: "Когда Евросоюз наносит удар своей финансовой дубиной, люди слушают - даже те, кто презирает почти всё, что он отстаивает. Воеводство на юге Польши отменило свой гомофобный жест под угрозой лишиться европейских субсидий. Этот регион, как и десятки польских городов, ранее объявил себя "зоной, свободной от ЛГБТ".

Оплата уважения к европейским ценностям

Разумеется, лидеры ЕС резко осудило это решение, и Брюссель приостановил переговоры о выплате Варшаве средств по программе восстановления. Нет уважения к европейским ценностям - нет денег. Всё так просто.

На этой неделе Конституционный суд Польши отложил слушания по другому спору с Евросоюзом, а именно о примате права ЕС над польским законодательством. Председатель заявила, что Суду нужно больше времени для его рассмотрения - некоторые интерпретировали это как хороший знак в пользу верховенство права. Неудивительно: и здесь на карту поставлены европейские фонды.

Конечно, есть вещи, которые нельзя купить даже за европейские деньги: это место за столом сильных мира сего.

У Франции отобрали "контракт века"

Решение австралийского правительства выйти из масштабного контракта на поставку подводных лодок из Франции, ради соглашения с Соединёнными Штатами и Великобританией, вызвало серьёзный кризис доверия между историческими союзниками.

Для французов это был бесцеремонный конец того, что они окрестили «контрактом века». Также были разочарованы европейцы, которые надеялись, что эпоха неприятных сюрпризов Трампа закончилась.

На этой неделе на ежегодной Генассамблея ООН предпринимались попытки примирить все стороны.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на переговорах с госсекретарем США сказал:

«Я уверен, что мы обсудим недавние проблемы, по которым мы сможем укрепить доверие между нами после разговора, состоявшегося сегодня утром между президентом Байденом и президентом Макроном. Я уверен, что мы будем работать вместе ».

Не знаю как вы, но я думаю, что энтузиазм выглядит иначе.

Чтобы продолжить тему, мы пригласили Дэвида О'Салливана, эксперта по международной торговле и бывшего посла ЕС в США.

Гробе: Итак, президенты Макрон и Байден говорили по телефону на этой неделе, а затем выпустили примирительное заявление. Кризис теперь закончился?

О'Салливан: Я думаю, непосредственный кризис уже позади. Надеюсь, этот телефонный звонок помог примирить стороны. В Вашингтон вернётся французский посол, что, на мой взгляд, хорошо. Так что в этом смысле, да. Но с другой стороны, я думаю, что последствия и разветвления этого кризиса будут и дальше сказываться в ближайшие месяцы.

Гробе: Во Франции всё это изображалось как «англосаксонское маневрирование» против континентальной Европы. Не натяжка ли это, учитывая, что обмен разведданными между англоязычными странами со времён Второй мировой войны - это исторический факт?

О'Салливан: Думаю, что Франция имеет все основания сильно злиться из-за того, что это было сделано крайне бестактным образом. Я не считаю это англосаксонским заговором. Конечно, есть англоязычный мир США, Австралии, Великобритании. Но, как вы говорите, он существует уже давно. Я не думаю, что это было преднамеренно нацелено на Францию, просто у неё был первоначальный контракт, который стал жертвой этого нового соглашения. Если бы я был французом, то возмутился бы тем, как это было сделано, хотя президент Байден извиниться именно за это.

Тесный союз ЕС с США и НАТО

Гробе: Французы чувствуют себя униженными из-за того, что их поставили на место?

О'Салливан: Поразительно в этом то, что американцы, англичане и австралийцы не хотели привлекать Францию в качестве партнёра в такого рода приготовлениях, хотя это одна из немногих европейских стран, имеющих реальные связи с Индо-тихоокеанским регионом. Французы владеют там территориями, у них там есть войска, они регулярно патрулируют эту зону. Это одна из немногих оставшихся в Евросоюзе стран с серьёзным военным потенциалом. И, как ни парадоксально, Франция занимает более жёсткую позицию в отношении Китая, чем, скажем, Германия. По моему, все это основания для того, чтобы каким-то образом вовлечь Францию в подобные планы, а не исключить её. Поэтому, я думаю, что французы имеют право спросить, какая в этом логика. Многие комментаторы, в том числе в США, задают вопросом, что именно эти страны пытаются тем самым достичь.

Гробе: Остальные европейцы выполнили свой долг, встав на сторону Франции, и всё. Какой урок здесь преподнесён Европе?

О'Салливан: Думаю, урок для Европы мы усваиваем уже в течение некоторого времени. Он заключается в том, что Соединенные Штаты являются нашим ближайшим союзником. НАТО также имеет огромное значение. Но при этом США меняются. Их заботой всё больше становятся Индо-Тихоокеанский регион, Азия, Китай. Америка больше вовлечена в мировые дела при президенте Байдене, и мы должны осознавать это в Европе. Это возлагает на нас большую, чем прежде, ответственность за наши собственные безопасность и оборону. Это требует от нас не ставить под сомнение НАТО или трансатлантический альянс, и признать, что мы должны делать больше.

Западный альянс - как вулкан

Для тех, кто любит политический театр, турбулентности внутри западного альянса стали развлечением.

Может быть, их превзошло только то, что происходит на Канарском острове Пальма уже несколько дней. После 50 лет бездействия произошло извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Тысячи людей пришлось эвакуировать, так как расплавленная лава текла по склону горы, медленно уничтожая все на своем пути.

Местные жители и спасатели могут только смотреть на это с трепетом. Власти ничего не в состоянии т сделать, чтобы предотвратить исчезновение домов, полей, имущества. Ожидается, что через несколько дней лава достигнет моря, что может вызвать загрязнение воды и выбросы ядовитых газов.

Это зрелище закончится не скоро".