"Белорусской оппозиции придётся действовать на износ"

Белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с Александром Лукашенко, и теперь придётся действовать "на износ". Об этом заявила Светлана Тихановская на Конференции белорусов мира: это мероприятие в пятницу открылось в литовской столице.

По словам Тихановской, изгнание оппозиционных лидеров из страны не остановит их деятельность.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты РБ:

"Те, кто нам противостоит, фактически упустили ход времени: они думали, что сейчас, как и сто лет назад, физический отъезд равен исчезновению человека и невозможности продолжать борьбу. Но вот мы здесь, с вами, и следующие два дня будем обсуждать, как еще мы можем быть полезными нашей стране и приблизить момент, когда мы сможем вернуться домой".

Павел Латушко и Светлана Тихановская на конференции в Вильнюсе Mindaugas Kulbis/Copyright 2021 The Associated Press.

На двухдневную конференцию пригласили белорусов из 27 стран мира. По словам организаторов, их задача — лучше узнать друг друга, сделать работу диаспоры более эффективной и системной, координировать усилия и выдвигать новые инициативы о том, как помочь белорусскому народу и усилить международное давление на Минск.