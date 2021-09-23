Солидарность против лавы

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма стало настоящей драмой для 6 тысяч человек, которым пришлось бежать, спасаясь от раскаленной лавы.

Огненные фонтаны в небе обитатели и гости Канарского архипелага заметили в воскресенье, а днем позже лава добралась до населенных пунктов. К сегодняшнему дню раскаленная масса, движущаяся со скоростью 700 метров в час, разрушила почти 200 жилых домов и столько же строений местного агросектора, уничтожила урожай, загрязнила подземные воды.

В первые сутки после извержения была организована эвакуация населения, правда, многие считают, что островитян следовало переселить раньше, так как сейсмологи предупреждали о грядущем извержении как минимум за пару недель, фиксируя подземные толчки в районе Кумбре-Вьеха.

Там, где власти опаздывают, на помощь пришли волонтеры. На острове в рекордные сроки был организован сбор продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Десятки добровольцев принимают, сортируют и распределяют поступающие вещи, их потом передадут семьям, которые из-за извержения лишились всего.