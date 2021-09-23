Король Испании посетил Пальму

"Это настоящая трагедия. Нужно сделать всё от нас зависящее, чтобы помочь пострадавшим". Такие слова прозвучали из уст короля Испании, во время визита на канарский остров Пальму, где продолжается извержение вулкана.

Филипп VI прибыл туда с супругой Летисией, в сопровождении премьер-министра Педро Санчеса.

Они встретились с местными жителями, побывали в военном штабе и казармах в Брения-Бахе, где размещены эвакуированные - в основном пожилые и люди и люди с ограниченными возможностями.

Королевская чета выразила благодарность сотрудникам экстренных служб, в том числе благодаря работе которых удалось избежать жертв.

Извержение вулкана на Пальме началось в районе населённого пункта Эль-Пасо в воскресенье. Потоки лавы разрушили свыше 350 домов. Более 6 тысяч жителей эвакуировали. Ущерб уже оценивают в сотни миллионов евро. Последний раз извержение вулкана здесь происходило 50 лет назад.