Умер "крёстный отец афроамериканского кино" Мелвин Ван Пиблз

Ушёл из жизни Мелвин Ван Пиблз - американский режиссёр, драматург, музыкант и новатор, стоявший у истоков блэксплотейшена.

Первый фильм жанра - артхаусный и малобюджетный "Свит Свитбэк: песня мерзавца" (Sweet Sweetback’s Baadasssss Song) стал новой главой в истории американского кинематографа. Темнокожий актёр на экране в ленте, снятой темнокожим режиссёром... Настоящий киноманифест для тех времён.

Мелвин Ван Пиблз, американский кинорежиссёр, драматург:

"Это был самый кассовый независимый фильм 1971 года, того периода времени в целом. В конце концов, благодаря ему Голливуд начал серьёзно относиться к независимому кино".

Голая правда вне стереотипов и без прикрас. Его называют "крёстным отцом афроамериканского киноискусства". Без него иным было бы кино Гордона Паркса, Спайка Ли, наконец, Квентина Тарантино.

Ван Пиблз написал множество книг и пьес, выпустил несколько музыкальных альбомов в разных стилях - от хип-хопа, до регги и блюза.

Мелвин Ван Пиблз скончался у себя дома на Манхэттене. Ему было 89 лет.