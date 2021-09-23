МЭА: цены на газ рискуют взлететь ещё больше

Беспрецедентный рост цен на природный газ, который продолжается уже не первую неделю, всё больше беспокоит Европу. За год стоимость тысячи кубометров выросла больше, чем в два раза, подчёркивают специалисты.

В Международном энергетическом агентстве отмечают, что Россия выполняет долгосрочные контракты с европейскими партнерами, но убеждены, что она может сделать больше, чтобы повысить доступность газа для европейцев и обеспечить заполнение хранилищ до достаточного уровня в рамках подготовки к предстоящему зимнему отопительному сезону.

"В Европе должны быть уверены, что смогут обеспечить достаточное заполнение хранилищ на предстоящий период возможного высокого спроса. Если европейская зима окажется суровой, мы ожидаем, что спрос на газ будет выше уже имеющегося (и без того высокого), обусловленный восстановлением экономики после пандемии Сovid-19 в прошлом году", - заявил в интервью Euronews Кейсуке Садамори, глава департамента по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства.

Садамори считает, что переход к чистой энергии не должен ставит под сомнение энергетическую безопасность стран, добавил Садамори. При этом представитель МЭА подчеркнул, что выступает за рыночные инструменты влияния на высокие цены на газ, реагируя на действия Испании, которая намерена ввести ценовые ограничения для энергетических компаний.