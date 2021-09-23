Брюссель предлагает единый разъём для зарядки гаджетов

Иметь одинаковый разъем для портативной электроники, а не таскать с собой массу проводов, зарядных устройств и адаптеров. Об этом мечтает испанский специалист без собственных стола и розеток:

"Я очень мобилен, я работаю в коворкинге, поэтому ношу с собой много разной техники, и у каждой свой кабель и стандарт разъёма, - говорит Родриго Коста. – Хорошо бы стандарт стал единым, тогда мне не нужно будет покупать зарядные устройства для всех разных вещей, которые я использую ".

Еврокомиссия предложила, чтобы зарядные вилки для смартфонов, планшетов, видеокамер и т.п. были универсальными. Из 30 стандартов, среди которых 3 - наиболее распространённые, выбран USB-C, которым пользуются Samsung и Huawei. Отпадает необходимость покупать, устройства с другими разъемами.

«Это также очень хорошо для окружающей среды, потому что у всех нас дома есть много зарядных устройств, которые мы не используем, а теперь будет достаточно одного, – сказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Это уменьшит не только электронные отходы, но и выбросы C02 ».

Большим критиком такой унификации в Евросоюзе стала компания как Apple. У её lPhone стандарт "Lightning". Американский электронный гигант заставляют иметь такие же зарядные устройства, как у его конкурентов.

В заявлении Apple для Euronews говорится, что это предложение «душит инновации».

Но Европейская организация защиты потребителей утверждает, что найден наиболее справедливый для них компромисс. Стандарт разъёма станет единым к 2024 году, чтобы участники рынка успели подготовиться. Но Брюссель уже призывает поскорее переходить на беспроволочные зарядки.