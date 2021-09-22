КНР и США не хотят войн

Дипломатия, спокойный тон и никакой агрессии - так наблюдатели оценили выступление китайского лидера на неделе высоких встреч в рамках Генассамблеи ООН. Глава КНР Си Цзиньпинь обратился к участникам форума в Нью-Йорке по видеосвязи, заверив, что его страна не собирается ни нападать на других, ни добиваться мирового господства.

"Различия и проблемы между странами должны решаться путем диалога и сотрудничества с опорой на принципы равенства и и взаимного уважения, - отметил он. - Успех одной страны не должен значить провала другой. Мир достаточно велик, чтобы вместить общее развитие и прогресс всех стран. Мы должны стремиться к диалогу и инклюзивности, а не к конфронтации и изоляции".

Заявление лидера КНР прозвучало всего через несколько часов после выступления президента США Джо Байдена, который заверил мир, что не намеревается развязывать новую холодную войну.

"Мы встанем на защиту наших союзников и друзей, - пообещал президент Байден. - Мы будем противостоять попыткам более сильных стран доминировать над более слабыми - путем насильственных территориальных изменений. экономического давления, технической эксплуатации или дезинформации. Но мы не стремимся, повторю еще раз, к новой холодной войне или к миру, разделенному на жесткие блоки".

Джо Байден провозгласил новое лидерство Америки в борьбе с глобальным изменением климата, пообещав удвоить финансирование развивающихся стран, которые преодолевают последствиями происходящих на планете изменений.