Пальма: лава приближается к океану

Эти кадры говорят сами за себя. Картина впечатляет, а шум, по словам очевидцев, напоминает волнение моря. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается, и лава неумолимо движется к побережью испанского острова Пальма. По оценкам специалистов, скорость ее потоков замедлилась до 120 метров в час с первоначальных 700.

Последним населенным пунктом, который частично поглотила лава, стал небольшой городок Тодоке. Его жители были заранее эвакуированы и теперь им остается только наблюдать за происходящим и смириться с потерями.

"Многие воспринимают это как шоу, но это не так. Здесь есть люди, которые лишились своих домов. Мне повезло, потому что мой остался. Он находится немного дальше от пораженной зоны. Но есть люди, которые воспринимают это как шутку, и я хочу сказать, что им нужно хоть немного задуматься над произошедшим", - говорит этот мужчина.

По последним данным, потоки лавы извергающегося вулкана разрушили более 180 домов. Около 6 тысяч местных жителей были эвакуированы. Пока никто не пострадал. По словам главы правительства Канарских островов, ущерб от извержения вулкана на острове Пальма превысит 400 млн евро. Эксперты говорят, что момент, когда лава достигнет океана, станет переломным.