Евросоюз готовит Закон о микрочипах, которых остро не хватает

Евросоюз, как и другие регионы мира, страдает от острой нехватки интегральных микросхем, которые производятся в основном в Азии. Из-за этого возникли перебои, в частности, при сборке автомобилей, электроника которой основана на этих чипах. Причины дефицита объясняет крупнейший авторитет в области цифровых технологий:

«Во всём мире ощущается сильная нехватка чипов, - говорит Люк Ван ден Хов. - Это последствие, с одной стороны, коронавирусного кризиса, когда были нарушены цепочки поставок, а с другой стороны, роста геополитической напряженности. И как результат, каждый континент пытается получить максимально возможный доступ к микросхемам ».

Ван ден Хов руководит независимой компанией IMEC с научно-исследовательским центром в Бельгии. Он отмечает, что полупроводники нужны и для игровых приставок, ставших столь популярными во время пандемии:

«Чипы можно найти повсюду: в моем компьютере, ноутбуке, в моем iPad и телефоне. Они есть у меня в системе видеопроекции, в телевизоре и даже в светильнике. Чипы есть везде ".

В IMEC работают не менее 5 тыс человек из 97 стран. Генеральный директр сравнивает свою компанию с Швейцарией — они обе знамениты высокой точностью своей продукции и нейтралитетом. Партнёры и смежники у них есть по всему миру. Впрочем, сейчас Ван ден Хов готов поднять именно европейское производство микросхем, чтобы быстро восполнить их нехватку в ЕС.

«Чтобы собрать эти чипы, нужно получить много компонентов по цепочкам поставок. Нужны машины, на которых вы можете печатать схемы, нужно обладать технологией этого процеса, нужны достаточные мощности. Европа лидирует по качеству станков для изготовления чипов, но большая их часть производится на крупных мегафабриках, расположенных в Южной Азии».

Евросоюз стремится обрести стратегическую независимость — не только от Азии, но и от Америки. В связи с этим Европейский парламент готов обсудить так называемый "Закон о чипах". Брюссель хочет, чтобы к 2030 году ЕС занимал как минимум 20% мирового рынка микросхем. Для этого необходимо партнерство государственного и частного секторов.