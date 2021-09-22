Фестиваль InClassica в Дубае

38 известных во всём мире солистов, 7 знаменитых оркестров и 12 дирижёров — все они участвуют в 10-м международном музыкальном фестивале InClassica. Для артистов — это прекрасная возможность вернуться на сцену и вновь встретиться с публикой поле многомесячного перерыва, связанного с пандемией.

«Это ощущение, которое невозможно воспроизвести дома, в кинотеатре, театре, студии или в наушниках, — говорит мальтийский тенор Джозеф Каллейя. — В этом суть живого выступления. Возьмёт ли ноту тенор? Споёт ли он её красиво? Этот элемент неожиданности — здесь самое главное. Это то, что технология никогда не сможет воспроизвести. Великолепное чувство! Вчера публика была в восторге. Они выкрикивали то, что̀ хотят услышать. Очень приятно опять это видеть».

Этот фестиваль впервые проводится на Ближнем Востоке. Выступления проходят в Дубайском оперном театре и концертном зале Coca-Cola Arena. Наибольшим вниманием публики пользуются выступления американского пианиста Кита Армстронга, Российского и Мальтийского национальных оркестров. Также в программе выступление самого известного скрипача нашего времени Гила Шахама, начавшего играть в 10-летнем возрасте:

«Я помню себя в возрасте 4-5 лет, очень маленького. Я помню своих родителей, живших тогда в Иерусалиме. Однажды мой отец пошёл в кладовку, залез в неё очень глубоко и достал свою скрипку. А затем моя мама села за пианино и они сыграли медленную часть бетховеновской сонаты. Менуэт из сонаты соль мажор. Игра родителей поразила меня, ребёнка, как что-то совершенно особенное. Было время, когда, выходя на сцену, я был самым молодым музыкантом. А сейчас я самый старый (laughs). Ну или скажем — самый средневозрастной».

Восходящая скрипичная звезда Стелла Чэньуверена в необходимости поддерживать новое поколение любителей классической музыки:

«Я полагаю, что музыка — это универсальный язык. А классическая музыка уникальна тем, что вкус к ней приобретается со временем. Поэтому так важно знакомить с ней молодых людей».

Фестиваль привлекает музыкантов самого большого калибра. Ну даже лучшие из лучших нервничают перед выступлением.

«Страх сцены у меня связан с тем, что я знаю свой уровень и боюсь не дать публике того, что она ожидает, то есть исполнение мирового уровня, объясняет Джозеф Каллейя. Как говорил когда-то Паваротти, “если вы не боитесь перед выступлением, вы либо пьяны, либо не в своем уме, либо и то, и другое”».

Этот фестиваль дарит сцену для демонстрации своего таланта и молодым, у давно признанным музыкантам.