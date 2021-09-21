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Бизнес

Глобальная экономика растет гораздо быстрее, чем можно было ожидать год назад

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 Ирина Александрова
Глобальная экономика растет гораздо быстрее, чем можно было ожидать год назад
Авторское право  from AFP video
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Согласно новым оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,7% . Рост ВВП США прогнозируется в рамках 6%. Экономика еврозоны, увеличится на 5,3%. Об этом говорится в докладе ОЭСР.

Восстановление мировой экономики остается неравномерным, что подвергает ряду рисков как развитые, так и развивающиеся страны.

В отчете, в частности, указывается: "Быстрый рост спроса по мере восстановления экономики привел к росту цен на ключевые сырьевые товары, такие, как нефть и металлы. Растут цены и на продукты питания. Напряженность в цепочках поставок, вызванная пандемией коронавируса, усилила ценовое давление, выросли расходы на доставку".

Лоуренс Бун, главный экономист ОЭСР: "Позвольте мне привести пример. Доставка контейнера из Китая на восточное побережье США 2 года назад стоила менее 3 тысяч долларов. А сейчас это более 20 тысяч долларов США".

Относительно инфляции... Специалисты отмечают, что она резко выросла в Соединенных Штатах и некоторых странах с развивающимися рынками, но остается относительно низкой во многих других государствах с развитой экономикой, особенно в Европе.

Предполагается, что инфляция потребительских цен в странах "большой двадцатки" достигнет пика в 2021 году и замедлится в 2022-ом.