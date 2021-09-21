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Беспорядки в Мельбурне

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 Екатерина Гусева  & Euronews
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Беспорядки в Мельбурне
Авторское право  WILLIAM WEST/AFP or licensors
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Отделение профсоюза строительных рабочих Австралии в Мельбурне получило повреждения в результате столкновений между сотрудниками отрасли и полицией. Причиной стало решение властей штата Виктория об обязательной вакцинации строителей, в противном случае с четверга их не допустят к работе. Участники акции протеста заявляют, что беспорядки и акты вандализма спровоцировали инфильтрованные в толпу ультраправые.