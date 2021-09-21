Рынки опасаются дефолта Evergrande

Глобальные инвесторы пристально следят за развитием ситуации вокруг одного из крупнейших китайских застройщиков компании Evergrande. Ее пока безрезультатные попытки избежать дефолта по долгам на десятки миллиардов долларов усиливают опасения относительно возможных более масштабных потрясений для мировой финансовой системы.

В компании, объем активов которой превышает 300 миллиардов евро, работают более 200 тысяч сотрудников. И от нее зависят еще почти 4 миллиона рабочих мест в строительной и других отраслях.

Брок Сильверс, главный инвестиционный директор, Kaiyuan Capital: "У Evergrande, конечно, много проблем, но у компании также есть значительный запас активов, чтобы попытаться решить эти проблемы хотя бы частично. Вместе с тем существует несовпадение по времени. Evergrande не смогла провести монетизацию так быстро, как изначально надеялась, и поэтому у нее есть как активы, так и надвигающиеся долги, которые вызывают все большую тревогу".

По состоянию на 30 июня Evergrande сообщила о 260 млрд евро непогашенных долгов перед держателями акций, банками, строительными подрядчиками и другими кредиторами.

Джексон Вонг, директор Amber Hill Capital: "Я думаю, маловероятно, что Evergrande сможет полностью погасить все свои долги - потребуется реструктуризация или списание этих долгов в будущем".

Китайское правительство пока не спешит на помощь Evergrande, чтобы не показывать дурной пример другим должникам, что может стать угрозой для экономики. Эксперты считают, что если компании не удастся договориться с кредиторами, Пекину все же придется вмешаться в ситуацию, чтобы успокоить рынки.