Евросоюз теряет союзников

Редкие эмоции вызвало в Евросоюзе решение Австралии отменить закупку у Франции подводных лодок ради более тесного военного сотрудничества с США и Великобританией. Министры по европейским делам включили этот вопрос в повестку своей встречи в Брюсселе, хотя обычно он не входил бы в их компетенцию.

"Разочарование вызывают тон, в котором нам сообщили об отмене этой сделки, и то, что приходится чувствовать нашему французскому коллеге, - сказал в интервью Euronews ирландский министр Томас Бирн. - Мы видим, что традиционные альянсы в некотором роде разрываются или безусловно, кардинально меняются. Наглядный пример – это «брексит». Но возможно, это происходит и с нашими трансатлантическими узами. Я думаю, сегодня здесь мы пришли к консенсусу о том, что это требует дальнейшего обсуждения на европейском уровне ».

Встреча была в основном посвящена взаимодействию стран ЕС в борьбе с коронавирусом, а также экспорту товаров в Северную Ирландию. Министры пришли к выводу, что Соединённое Королевство пытается отказаться от той части соглашения о своём выходе из Евросоюза, которая сохраняет открытой границу между Ольстером и Республикой Ирландия.

Вице-председатель Еврокомиссии, курирующий вопросы «брексита», заверил, что ЕС не пойдёт на уступки:

«Решения, которые мы ищем, будут в рамках протокола по Ирландии и Северной Ирландии, - сказал Марош Шефчович. - Мы абсолютно уверены, что этот протокол - лучшее решение, которое мы нашли вместе с Соединённым Королевством для уникальной ситуации на острове Ирландия. Оно означает уверенность, стабильность и предсказуемость ".

Лондон также предупреждён Брюсселем о том, что нельзя больше продлевать срок начала пограничного досмотра определенных товаров, отправляемых в Белфаст.