Выборы в Госдуму: "ожидаемый итог"

Несмотря на утверждения социологов о том, что популярность "Единой россии" упала до исторического минимума, по предварительным итогам выборов, она получает конституционное большинство.

Вместо прогнозируемых 30% она набрала 50% голосов. Следом идут- коммунисты с 19%. Всего в Думу, по данным ЦИК, проходят пять партий - впервые за последние 18 лет. Впрочем, для многих россиян итоги голосования не стали сюрпризом.

"Нормальные выборы вполне. Ожидаемый результат - то, что выиграет на них наша "Единая Россия". Но коммунистов, на мой взгляд, очень много", - говорит эта избирательница.

"По-моему, это ожидаемый результат. Мне казалось, что это соответствует позиции большинства населения. Такое сложилось впечатление", - считает ещё одна наша собеседница.

"Полный беспредел. Такие были нарушения на участках! Интернет трубил. Я вообще не думал, что "Единая Россия" победит. Если Дальний Восток за коммунистов, то здесь, получается, всё наоборот. Как это вышло, я не знаю", - сетует мужчина.

"Я не ждала другого. Этот результат мы видим на протяжении последних 20 лет. Он не меняется. И делается всё для того, чтобы он не менялся. Я не очень это одобряю. Мне хотелось, чтобы эти выборы в нашей стране были более конкурентными", - говорит женщина.

"Конкурентными, прозрачными и честными" назвали выборы в Кремле. Оппозиция, считает их нелегитимными, говоря о массовом характере фальсификацией.