Стрельба в Перми

В Пермском государственном университете совершено нападение: утром там открыл стрельбу студент. По официальным данным, погибли 8 человек, около 30 пострадали: у людей - ранения, травмы, психологический шок. Госпитализированы 7 человек, один - в тяжёлом состоянии. Вооруженный автоматом нападавший задержан.

Руководство университета обнародовало заявление, в котором сообщило о трагедии, призвав к осторожности. Очевидцы распространили в соцсетях видео людей, которые выпрыгивают из окон здания, чтобы спастись.

Галина Полонская, Euronews: "Одни студенты баррикадировались в аудиториях, другие выпрыгивали из окон. Мотивы стрелка будет выяснять следствие, пока неясно, были ли у него сообщники".