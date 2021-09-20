Стрельба в университете Перми: неизвестный открыл огонь из травматики

В Пермском государственном университете совершено нападение: утром там открыл стрельбу студент. По официальным данным, погибли 8 человек, около 20 пострадали: у людей - ранения, травмы, психологический шок. Госпитализированы 7 человек, один - в тяжёлом состоянии. Вооруженный автоматом нападавший задержан.

Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. На видео в социальных сетях видно, как некоторые учащиеся выпрыгивают из окна, чтобы спастись. Официальная группа университета во "ВКонтакте" разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

По данным вуза, злоумышленника задержали, он был вооружен травматическим оружием. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации "одного из нападавших", проверяется информация о возможных сообщниках.

Как рассказали в Пермской городской службе спасения, на место выехала группа, однако пока подробной информации от них нет.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц, его будет расследовать центральный аппарат комитета.