Lufthansa возвращает долги

Крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, заявила об увеличении своего уставного капитала.

По решению руководства, со среды начнётся выпуск новых акций. Валовая выручка от операции, по прогнозам, составит два миллиарда 140 миллионов евро.

Эти средства пойдут на погашение госдолга. В прошлом году Фонд экономической стабилизации Германии (ESF) предоставил авиаперевозчику девять миллиардов евро помощи в обмен на акции. Это позволило Lufthansa удержаться на плаву в условиях резкого снижения числа авиаперевозок.

"Транш стабилизационного фонда помог нам сохранить свыше ста тысяч рабочих мест. Теперь мы с гордостью заявляем, что можем погасить долг раньше, чем планировалось, и полностью сосредоточиться на дальнейшем преобразовании Lufthansa Group", - заявил Карстен Шпор, гендериктор компании, которая всё ещё проводит реструктуризацию для уменьшения расходов.

Так, с начала пандемии под сокращение попали 30 тысяч сотрудников. Кроме того, к 2023- му Lufthansa уменьшит свой парк на 150 самолётов. По прогнозам, в текущем году объём перевозок останется на уровне 40% докризисных показателей.

Но, в связи с ослаблением ограничений и увеличением пассажиропотока во втором квартале чистый убыток авиакомпании уменьшился почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.