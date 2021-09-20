Европейские рыбаки недоплачивают налог на топливо

Европейская рыбная промышленность получает выгоду от огромных налоговых льгот на закупку топлива, которое зягрязняет море и портит его запасы. Об этом сообщает неправительственная организация Our Fish ("Наша рыба»). Она подсчитала, этот сектор должен был заплатить в национальные бюджеты за использованное топливо от 750 млн до 1,5 млрд евро в год с 2003 года, когда рыболовство, в отличие от других отрастей, стали фактически субсидировать государства.

"Основная проблема этих топливных субсидий заключается в том, что они значительно усугубляют чрезмерный промысел рыбы, - сказала программный директор Our Fish Ребекка Хаббард. Это также, усиливает загрязнение углекислым газом. Такие послабления противоречит как «зелёной сделке» ЕС, которая стремится к нулевым выбросам, так и принципу «загрязнитель платит».

Экологи отмечают, что даже после предложенного повышения налогов, рыболовство будет платить в 10-20 раз меньше, чем другие отрасли.

В рамках своей стратегии по защите окружающей среды Еврокомиссия готовит реформу так называемой "Директивы о налогообложении энергии", которая вообще лишит рыболовецкие суда такой привилегии. Представитель Еврокомиссии отмечает, что тогда моряки будут бережнее обращаться с топливом:

“Наша инициатива призвана снизить опасность утечки вредных газов и топлива при бункеровке, - сказал Даниэль Ферри. - Правда, суда, используемые для навигации внутри ЕС, часто заправляются за пределами ЕС, где налоги могут быть ниже или вообще отсутствовать".

Другими словами, Евросоюз хочет запретить рыбакам из государств-членов покупать топливо в третьих странах по более низкой цене и не платя налоги. Аргумент отвергает общественная организация «Наша рыба».

"Огромная часть союзного флота не может получать топливо вне европейских вод, - продолжала Ребекка Хаббард. - Более того, если бы ЕС боролся за отмену этих топливных субсидий на международном уровне, в ВТО, то у нас вообще не было бы этого потенциального конфликта с каким-либо флотом".

"Наша рыба" заявляет, что более высокий налог на топливо для рыболовства стал бы для стран-членов ЕС важным источником дохода, который можно перенаправить на более устойчивые методы добычи даров моря.