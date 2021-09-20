Евросоюз осуждает "запугивание" на выборах в России

Евросоюз скептически относится к парламентским выборам в Российской Федерации, где о своей победе заявляет партия «Единая Россия». В Брюсселе указывают на отсутствие среди кандитатов оппозиционеров, изучают жалобы противников Кремля на ход голосования и подсчета результатов, в частности, в Москве. Представитель Еврокомиссии Петер Стано сказал, что она верит в важность свободного и честного волеизъявления:

«А эти выборы прошли в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов. Эти выборы прошли без заслуживающего доверия международного наблюдения».

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, рекомендующую не признавать выборы в Госдуму, если они пройдут с нарушениями международного права. Основой резолюции стал доклад, в котором предлагается пересмотреть отношения между Брюсселем и Москвой. Его соавтор, Сергей Лагодинский из Германии, указал на разницу между народом страны и режимом президента Путина:

«Мы не враги России. Наш парламент и европейцы - на стороне русского народа и российского гражданского общества, которое находится под давлением. Мы критикуем, и больше чем критикуем ситуацию с демократией и правительство этой страны. Ситуация заставит нас быть более геостратегическими в том, как мы имеем с ней дело».

Однако для представителя России при ЕС Владимира Чижова доклад Европарламента является примером вмешательства во внутренние дела государства, избирательные процессы и политическую жизнь страны.

Все эти сегодняшние заявления позволяют предположить, что отношения Евросоюза и России станут ещё более напряженными.