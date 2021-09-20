Лондон и Вашингтон пытаются снизить напряженность с Парижем из-за срыва "контракта века"

Президент США Джо Байден попросил о телефонном разговоре с главой французской республики Эммануэлем Макроном. Они обсудят отмену сделки на поставку французских подлодок Австралии. Британский премьер Борис Джонсон перед поездкой в Нью-Йорк заявил о любви к Франции.

В свою очередь глава австралийского правительства Скотт Моррисон отметил: "На протяжении многих лет мы противодействовали угрозе терроризма здесь, у наших берегов, и сотрудничая с партнерами по всему миру. В мире, который становится все более нестабильным, наша обязанность - обеспечить безопасность австралийцев и гарантировать соблюдение наших национальных интересов, а также мира и стабильности в нашем регионе".

Ранее Моррисон заявил, что у Канберры были опасения на счет возможности французских подлодок отвечать стратегическим интересам Канберры, учитывая меняющиеся обстоятельства в Индо-Тихоокеанском регионе. Теперь атомные подводные лодки для австралийского флота произведут Соединенные Штаты.