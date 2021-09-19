Франция - Британия: рыболовецкий спор

Французские рыбаки из Пиру собрались на пляже Арманвиль в районе Ла-Манша, чтобы выразить своё возмущение властями Британии и острова Джерси. 30 сентября истечёт срок их лицензии, после чего они не смогут больше ловить рыбу в здешних британских водах.

Рыбаки говорят, что они годами работали в этом районе и теперь сталкиваются с необоснованными запросами при продлении лицензии. По договорённости, британцы должны допускать в свою акваторию рыболовецкие суда, которые имели право хождения там с 2012 года. Депутат парламента от Ла-Манша Бертран Сорре говорит, что это нелегко доказать:

"От рыбаков требуют представить доказательства, хотя их всех и так знают, знают все суда, которые рыбачили в этих водах, всё определялось при помощи GPS . Но теперь они должны каждый раз представлять бумажные документы. И мы можем сегодня лишь констатировать, что власти Джерси и Британии не желают восстанавить спокойствие и дать нам возможность заниматься своей профессией".

В мае этот спор привёл к противостоянию между британским Королевским флотом и рыбаками. Официальные лица Великобритании заявляют, что французы не представили достаточных доказательств для продления лицензий.

Джерси - владение британской короны, но при этом не является частью Великобритании, к обязанности которой тем не менее входит защита этого самого крупного из Нормандских островов. Франция обеспечивает Джерси электричеством, и рыбаки пригрозили перерезать кабель, если их требования не будут выполнены. Мэр города Пиру Ноэль Лефорестье говорит:

_"Почему мы собрались здесь, на пляже Арманвиль - так это потому, что здесь проходит кабель на 90 000 вольт для подачи энергии на Джерси. Таким образом мы показываем жителям Джерси, что солидарны с ними, удовлетворяем их энергетические потребности, но что и они должны также приложите усилия, чтобы проявить солидарность с нашими рыбакками". _

Доступ к водам стал предметом споров после "брексита", и Париж призывает Брюссель вмешаться от его имени. Переговоры о правах на рыбную ловлю в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС продолжаются после того, как в июле они были отложены на 3 месяца.

В настоящее время 48 рыболовных судов из Франции получат лицензию на ловлю рыбы в водах Джерси, как только эта схема будет запущена. В настоящее время под угрозой находятся средства к существованию более 100 человек, и никаких признаков решения на горизонте пока нет .