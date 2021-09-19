В Канберре пояснили, почему Австралию не устроили французские подлодки

Париж должен был знать об обеспокоенности Канберры по поводу французских дизельных подлодок. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Глава кабинета опроверг информацию о том, что австралийские власти вводили в заблуждение французских коллег относительно соглашения по строительству субмарин. По словам Моррисона, Австралия выражала опасения на счет возможности французских подлодки отвечать стратегическим интересам Канберры, учитывая меняющиеся обстоятельства в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Кончено, нас расстроили действия Франции, которая отозвала своего посла, но мы понимаем и уважаем это решение. Мы так же понимаем глубокое разочарование по поводу срыва контракта", - сказал Моррисон. При этом он подчеркнул, что как любое суверенное государство, Австралия принимает решение исходя из своих целей и задач. "У французских подводных лодок нет того потенциала, который необходим Австралии для защиты своих национальных интересов".

Наблюдатели отмечают, что Париж, похоже, не намерен смягчать риторику в отношении Канберры и Вашингтона. В интервью СМИ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что кризис даст о себе знать при обсуждении будущей стратегии НАТО.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: "Это очень показательно. Имели место ложь, двуличие, было серьезное нарушение доверия, пренебрежение, так что дела между нашими странами идут не очень хорошо. Это означает, что наступил кризис".

На прошлой неделе США, Австралия и Великобритания объявили о новом оборонном альянсе. В рамках соглашения планируется, что Австралия оснастит свой флот атомными подлодками, построенными с помощью американских и британских технологий. В результате Канберра разорвала подписанный в 2016 году контракт с французским концерном на поставку 12 дизель-электрических подлодок.