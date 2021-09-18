Всемирный день уборки для чистоты природы

Десятки добровольцев собрались в субботу в Риме, чтобы отметить Всемирный день уборки - глобальную инициативу, направленную на очистку пляжей, улиц, рек и лесов. В ней на этот раз принимают участие более 180 стран мира.

Итальянские активисты провели день на набережной Тибра Они косили траву, а также убирали водоросли и мусор с берека реки. Мероприятие координировала некоммерческая организация Retake Roma в сотрудничестве с ассоциацией Marevivio

"Мы видим, что с изменением климата и глобальным потеплением всё идёт на юг, поэтому я думаю, что пришло время, чтобы мы все начали действовать по-настоящему. Старики могут вырабатывать политику, а мы будем её осуществлять", - говорит волонтёр Тара Анджелика Светлин.

Жители южноафриканского городка Александра недалеко от Йоханнесбурга отметили Всемирный день уборки очисткой берегов реки Джукскей - серьёзная проблема возникла здесь из-за загрязнения русла сточными водами, из-за устаревшей инфраструктуры и невыполненного технического обслуживания.

Организаторы хотят продемонстрировать местным жителям, что можно восстановить реку до состояния, при котором в ней можно безопасно купаться и пить воду. Главная цель участников Дня уборки - устойчивая чистота: убранные терриории должны оставатся чистыми. Для этого они размещают рекламу, проводят просветительную работу и вовлекают местных жителей.