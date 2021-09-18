Европа: успешная кампания по вакцинации и отмена ограничений

Великобритания упрощает правила въезда в королевство. С четвертого октября страны, в зависимости от эпидемической ситуации, будут считаться "открытыми" или "красными", система "светофора" отменяется. Для путешественников из "открытых" государств и полностью привитых одобренными в королевстве вакцинами, больше не нужно будет проходить тест на COVID-19 перед поездкой. Анализ придется сдать после приземления. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации населения.

Грант Шаппс, министр транспорта Великобритании: "Теперь у нас вакцинированы, возможно, девять из десяти взрослых, это дает нам дополнительные свободы, которых у нас не было раньше".

Во Франции количество людей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса, достигло 50 миллионов. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон. Переломным моментом в кампании по вакцинации стало введение санитарных паспортов.

На пути к полной отмене ограничений находится Ирландия. Предположительно это может произойти 22 октября. По словам премьер-министра Михола Мартина, в республике привиты 90% взрослых. Это лучший показатель в странах ЕС.

В Вашингтоне на Национальной аллее художница Сьюзан Ферстенберг установила более 600 тысяч белых флажков в память о каждом американце умершем от ковид-19. Инсталляция длиной в шесть километров будет находиться здесь до третьего октября.