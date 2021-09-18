Париж отозвал для консультаций своих послов из США и Австралии

Париж, пишут местные СМИ, давно не охватывала подобная ярость, но причины на это веские: Австралия, заявила об отказе от подписанного в 2016 году масштабного контракта на поставку французских подлодок, отдав предпочтение американским субмаринам.

В Париже назвали это решение ударом в спину и неприемлемым поведением для союзников и партнеров.

Вашингтон пытается снизить накал страстей.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН: "У хороших друзей бывают разногласия. Но такова природа дружбы. Поскольку вы друзья, вы можете продолжать работать и сотрудничать. И мы продолжим работать с нашими французскими коллегами и будем устранять любое напряжение в наших отношениях. Но мы не видим, что это напряжение меняет характер нашей дружбы ".

Канберра отказалась от контракта с Парижем на фоне заключения нового партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.