Амаль идёт по Европе

Это Амаль. Ей 9 лет, она из Сирии. Марионетка маленькой девочки путешествует по Европе , чтобы рассказать о войне и бедности в своей стране.

Путешествие Амаль начала 27 июля на турецко-сирийской границе и вот приехала в итальянский город Ассизи. Пройдя и проехав 8000 км по 8 различным странам, она завершит свою миссию 3 ноября в Манчестере.

Гигантская марионетка ростом 3,5 метра - проект The Walk известных режиссёров и театральных постановщиков, призванный олицетворять всех беженцев, ищущих лучшего будущего в чужих странах.

Продюсер проекта Дэвид Лан говорит:

"Воспроизведение пути, которое совершили миллионы людей - это своего рода дань уважения и сочувствия. Но мы решили, что это путешествие как бы совершит ребёнок, подобный тем сотням и тысячам молодых людей и даже детей, которым приходится пускаться в этот опасный путь зачастую самостоятельно в поисках безопасноти".

"Ассизи - очень важный пункт на пути Амаль, - рассказывает корреспондент Euronews Лука Паламара. - Ведь Ассизи - один из духовных центров европейского кгонтинента. Именно здесь состоялась первая в истории встреча религий : о ней объявил папа Иоанн Павел II в 1986 году. Поэтому Ассизи - символический этап для марионетки, представляющей всех тех, кто, спасаясь от войн и нищеты, ищет убежища в Европе".

Отец Энцо Фортунато из Ордена Святого Франциска был среди тех, кто встрчал Амаль в Ассизи.

"Если всё ещё существуют в мире маршруты, по которым идут дети беженцы, чувствующие себя потерянными, - говорит он, - идут по дороге, чтобы найти объятия, найти дом, осуществить свою мечту, то всё это очень драматично. Это говорит нам о том, что человечество сбилось с пути".

Ассизи - это родина святого Франциска. Мэр города Стефания Пройетти, считает, что его послание особенно актуально сегодня:

"Святой Франциск учил нас целовать прокажённых, приветствовать другого человека, считать его лучше себя, учиться у другого, идти навстречу другому и вести диалог, даже если он не исповедует ту же религию, что и мы, даже если из другой культуры. И это учение Франциска мужественно и революционно даже сегодня".

Амаль - это замысел, который после трёх лет работы над ним, пустился в путь и несёт с собой мощное послание: " Не забывайте нас".