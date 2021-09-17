Тысячи беженцев с острова Гаити собрались под мостом в Техасе

Около 12 000 эмигрантов с острова Гаити собрались под мостом в городе Дель-Рио в Техасе. Большинство из них попали в страну, вброд перейдя реку Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой. По данным местных властей, некоторые уже обустроились на берегу реки, соорудив шалаши из камыша, а как минимум у двух женщин родились дети.

«Восьмого сентября администрация Байдена решила отменить депортационные рейсы на Гаити. Большинство этих нелегальных мигрантов, перешедших Рио-Гранде, как раз с Гаити. Когда они приняли это решение восемь дней назад, от 700 до 1000 людей выяснили, что могут остаться здесь», — говорит сенатор США от Техаса Тед Круз.

Только в августе этого года американские пограничники остановили при попытке попасть в США почти 8 тысяч гаитян . Для сравнения в августе 2020-го беженцев было всего 55.

То, что в США стали пытаться пробраться больше латиноамериканцев, объясняют быстро распространяющимися среди мигрантов слухами о гуманной политике Джо Байдена. Он, например, отменил требование Дональда Трампа, который вынуждал просителей убежища оставаться в Мексике до судебных слушаний.