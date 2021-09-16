"Климат изменяется быстрее, чем прогнозировалось"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти всех стран принять срочные меры для борьбы с глобальным потеплением. В преддверии ежегодного заседания Генеральной ассамблеи ООН, намеченного на следующую неделю, он подчеркнул, что климатические изменения происходят быстрее, чем прогнозировалось, а выбросы углекислого газа уже вернулись на уровень, отмечавшийся до пандемии:

– Нам ещё далеко до целей Парижского соглашения, заключённого пять лет назад. Этот отчёт показывает, насколько мы сбились с курса. Последние пять лет стали одним из самых жарких периодов за всю историю наблюдений. Мы продолжаем разрушать то, что даёт нам возможность жить на Земле.

Напомнив об урагане Ида, обрушившемся на США, и о недавних наводнениях в Западной Европе, Гуттериш подчеркнул, что ни одна страна не будет в безопасности от погодных катаклизмов, вызванных изменениями климата.