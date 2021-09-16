Папа Франциск вновь высказался об абортах и гей-союзах

"Прерывание беременности - это убийство" - заявил папа Франциск журналистам по пути из Словакии в Рим. При этом понтифик отказался поддержать призывы отлучить от причастия политиков, выступающих в поддержку абортов, например американского президента Джозеф Байден.

Я никому никогда не отказывал в евхаристии. Причастие - это не награда для безгрешных, это дар, знак присутствия Христа среди нас. Его не может получить тот, кто не причастен к нашей церкви Папа Франциск

На борту самолета Франциск также отметил, что брак - это таинство, связывающее мужчину и женщину, добавив, что однополые союзы полезны, поскольку государство поддерживает таких людей с гражданской точки зрения. Однако, это не имеет ничего общего с браком как священным таинством.