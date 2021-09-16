Мексика отмечает двухсотлетие независимости

В четверг в Мексике отмечают двухсотлетие независимости страны. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор произнёс традиционный патриотический клич времён войны с испанцами и ударил в колокол с балкона Национального дворца на Площади Конституции.

"Да здравствует независимость!"

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса главная площадь Мехико пустует по случаю официальных празднований. Президент почтил минутой молчания память двухсот семидесяти тысяч погибших от инфекции мексиканцев.

В своей речи Обрадор особо упомянул культурное наследие ацтеков. В этом году страна также отметит пятисотлетие сопротивления конкистадорам Эрнана Кортеса и семисотлетие основания города-государства Теночтитлана на месте современного мегаполиса. В стране полным ходом идет переосмысление испанского завоевания, на прошлой неделе было решено убрать с одной из центральных улиц Мехико памятник Христофору Колумбу, заменив его на статую представительницы древнего племени ольмеков.