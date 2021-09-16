Deutsche Bahn и профсоюз уладили спор

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и профсоюз GDL уладили спор об оплате труда работников. Это значит, что новых стачек машинистов пока не будет.

После долгих месяцев переговоров стороны достигли соглашения. Deutsche Bahn обязался повысить зарплату сотрудникам на 3,3%. Оператор выплатит им единовременные премии в связи с пандемией на общую сумму до тысячи евро.

Работники железной дороги бастовали трижды в разгар летних отпусков, причинив немало неудобств жителям Германии и туристам.

Между тем, стало известно, что ещё в один крупный профильный профсоюз - EVG - готовится предъявить концерну список своих требований.