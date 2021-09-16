Землетрясение на юге Китая

На юго-западе Китая зафиксировано мощное землетрясение, сообщается о нескольких погибших и десятках пострадавших. В зоне бедствия оказалась провинция Сычуань. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6, 0, как выяснили сейсмологи, располагался в 50 километрах от густонаселенного города Нэйцзян, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

По данным властей, в связи с природным бедствием эвакуированы почти 7 тысяч человек. Сообщается о повреждении жилых домов и дорожной инфраструктуры района.