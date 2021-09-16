Каково ходить и ездить по Брюсселю?

В Брюсселе началась неделя мобильности. В течение 7 дней городские власти вместе с местными жителями будут определять, как лучше использовать общее пространство водителям, велосипедистам и пешеходам. Объявлено, что с 1 января скорость на большинстве дорог будет ограничена 30 км/ч. Эльке Ван ден Брандт, член правительства бельгийской столицы, отвечающая за транспорт, обнадежена первой реакцией брюссельцев:

«Я благодарю автомобилистов, выразивших готовность соблюдать новый лимит. Люди обычно ездят даже медленнее, на 10% меньше дозволенной скорости. Поэтому мы решили оставить на некоторых шоссе ограничение в 50 км/ч, зная, что оно не будет часто нарушаться. Но людей слишком заняты другими делами, чтобы дольше находиться в машинах. При новых ограничениях время в пути почти не увеличится, так что это тоже хорошая новость. Зато будет меньше аварий. Кроме того, станет тише. Уровень шума упадёт вдвое. Это тоже будет положительный результат. Но главное - это безопасность дорожного движения, которая повысится благодаря этой мере».

Министр мобильности Брюсселя сообщила также, что следующая задача — обеспечить более эффективное управление транспортными потоками:

_«Мы определили для этого 50 районов. Для них разрабатываются них особые планы движения. Например, транзитный трафик будет направляется через только по основным дорогам, а местные жители получат подъездные пути к своим кварталам. То есть, если вы едите к себе домой в брюссельский район, вы соблюдаете местные правила, следуя таким указателям. В вашем жилом квартале станет спокойнее, образуется больше места детям, чтобы играть возле улиц, а также пешеходам и велосипедистам, которые получат больше простора". _

На повседневные перемещения брюссельцев сильна повлияли пандемия коронавируса и карантинные меры. Эльке Ван ден Брандт заметила, что горожане стали рачительнее использовать тротуары, дворы и парки:

«Я думаю, что жители Брюсселя стали больше ценить внешнее общественное пространство. Многие люди живут в квартирах, у них нет сада или террасы, поэтому пешеходные зоны и зелёные площади служат для них своего рода продолжением их жилья. Очень важно заботиться о таком пространстве, убирать, охранять, чинить его, чтобы людям было приятно выходить из дома. В последние полтора года, несмотря на трудности локдаунов, произошли разительные перемены к лучшему. Мы хотим, чтобы они продолжались в Брюсселе ».

Однако эти городские перемены порой наталкиваются на политические препятствия и общественное сопртивления. Соседние районы, традиционно имеющие независимую администрацию, плохо согласуют друг с другом транспорные планы. Но министр довольна результатами:

«После того, как мы проложили на улицах велосипедные дорожки, количество велосипедистов увеличилось на 60%. Там, где мы ограничили скорость 30 км/ч, стало меньше аварий, в округе стало спокойнее. Так что меры нашего правительство возымели положительный эффект. Конечно, приходится разъяснять их населению, повышать его осведомленность о наших планах. Кроме того, нужно вести переговоры на всех уровнях власти и между брюссельскими коммунами. Но результаты есть, нас вдохновлют примеры улучшений в других городах Европы. Увидев перемены к лучшему, никто не хочет возврата назад».