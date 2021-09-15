В ЕС примут закон о микросхемах

Европейская комиссия представит закон о микросхемах, чтобы догнать мировых лидеров в области их разработки и производства. Об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что эта мера, имеющая экономическое и политическое значение, позволит обеспечить Евросоюзу технологический суверенитет.

Закон о микросхемах охватит три направления.

– Европейскую стратегию исследований в области полупроводников

– Совместный план по увеличению производственных мощностей в ЕС

– Рамки международного сотрудничества и партнёрства

Одна из серьёзнейших угроз для восстановления экономики ЕС связана с дефицитом полупроводников. В последние месяцы эта проблема коснулась и производителей бытовой электроники, и автомобильную промышленность. Говорит Джим Холдер, редактор автомобильных журналов:

– У производителей кризис следует за кризисом. После пандемии они столкнулись с нехваткой полупроводников, что лишает их, похоже, полугодового заработка... Возможно, даже годового или полуторагодового – в связи с падением объёмов продаж.

В прошлом году Еврокомиссия объявила, что инвестирует в цифровые проекты пятую часть средств фонда восстановления экономики после коронавируса, составляющего 750 миллиардов евро.

Фон дер Ляйен заявила о необходимости снижения зависисмости ЕС от поставок микросхем из стран Азии. При этом задача по созданию собственного производства потребует немалых усилий и преодоления сопротивления компаний, не желающих вкладывать значительные средства.