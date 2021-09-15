Сенсации в речи главы Еврокомиссии "О положении Союза"

Председатель Еврокомиссии выступала в среду с ежегодной речью перед солидными депутатами Европарамента. Но Урсула фон дер Ляйен явно обращалась к молодёжи:

«Наш Союз будет сильнее, если он, подобно нашему следующему поколению, будет рассудительным, решительным и заботливым, опирающемся на ценности и смелым в действиях».

Фон дер Ляйен объявила о предстоящей встрече на высшем уровне, посвящённой созданию европейского оборонного союза. Бывший министр обороны Германии предложила также отменить НДС на военное оборудование, продаваемое внутри ЕС. Это встревожило Барри Эндрюса, либерала из Ирландии, не входящей в НАТО:

«В фокусе оказалась оборона, что особенно беспокоит неприсоединившиеся страны-члены ЕС и те страны, которые выступают за мир, примирение и миротворчество как способ выражения европейских ценностей на международном уровне ».

Брюссель обещает также, что Евросоюз вскоре будет производить достаточно микросхем, что бы не закупать азиатские чипы. Не уверен в успехе "зелёный" депутат из Бельгии Филипп Ламбертс:

«Наконец, большинство признает, что мы зашли слишком далеко, ставя себя в зависимость. Это не означает, что нужно остановить глобализацию или обратить ее вспять, но, возможно, мы зашли этим курсом слишком далеко».

Еще год назад фон дер Ляйен предложила сократить вредные выбросы углекислого газа на 55% к 2030 году. Болгарский правоцентрист Ева Мейделл считает, что не все страны ЕС с этим справятся:

«Нужно избежать разделения «зелёным железным занавесом" и извлечь уроки из миграционного кризиса 2015 года. Мы не можем позволить себе разделиться теперь по климатической теме».

Еврокомиссия также выразил намерение до конца года принять меры против гендерного насилия. Это приветствовала испанский социалист Иратче Гарсиа Перес:

«Мы годами просили принять такой закон против домашнего насилия, потому что каждый день в Европе женщин убивают их насильники. Такого никто не может терпеть. Это не личные проблемы, это проблемы национальных ведомств, а также европейские институтов ".

Затронув вопрос о нарушении принципов правового государства и отходе от демократии, фон дер Ляйен, как и год назад, не назвала напрямую Польшу и Венгрию. Но Брюссель уже начал процедуру, которая может привести к прекращению финансирования Варшавы и Будапешта из общего бюджета и фонда восстановления после пандемии.